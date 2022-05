I pennarelli Carioca vanno in Usa, +14% ricavi 2021

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - Carioca, storica azienda di pennarelli, conferma il percorso di rilancio ed espansione, con un fatturato 2021 in crescita 14% a 33,6 milioni di euro.

Nonostante gli aumenti di costi e le difficoltà logistiche, l'azienda ha mantenuto i livelli di profittabilità (con ebitda ratio 11%). Top performance dell'export - in 85 paesi - che traina oltre il 75% del fatturato. Il 2021 ha visto l'affermazione dei mercati storici di presenza, con la Spagna a +32% e l'Italia a +18%. L'azienda si affaccia ora per la prima volta al mercato Usa.

"Una crescita supportata da diversi fattori, innanzitutto dalla grande capacità di coniugare heritage e innovazione mantenendo un particolare focus sulla sostenibilità", commenta Enrico Toledo, presidente e ad dell'azienda. "Sul fronte prodotti ci siamo rafforzati con tutto il portafoglio prodotti, ad iniziare dai nostri prodotti di punta, i pennarelli (+18%) e le matite (+31%). Il grande successo del 2021 sono stati i prodotti più innovativi, come le penne cancellabili (+55%) e i Temperello che registrano +46%".

"Dopo il difficile anno di pandemia, anche il Sudamerica è ripartito con successo ed è iniziata la commercializzazione nel Paese con il più grande potenziale, anche un po' simbolico per Carioca: il Brasile" aggiunge il direttore generale Giorgio Bertolo. (ANSA).