Fisar celebra Fogliatonda, vino che batte malattie e siccità

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - E' il vino 'Fogliatonda' il grande protagonista dell'evento promosso a Torino, il 7 maggio al Museo nazionale del Risorgimento, dalla Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori), per festeggiare i 50 dalla sua fondazione. E' l'unica iniziativa aperta al pubblico, su prenotazione, nelle varie tappe promosse in Italia dalla federazione. A organizzarlo il Coordinamento Nord Ovest della Fisar, in collaborazione con 20 delegazioni e con la Banca del Vino di Pollenzo.

Tra i banchi d' assaggio, quindi, un posto d'onore l'avrà il ''Fogliatonda' con la bottiglia limited edition che celebra il vitigno Foglia Tonda quasi scomparso e oggi recuperato. Fisar ha collaborato per la vinificazione e per la realizzazione dell'etichetta di questo vino celebrativo - blend, l'unione cioè di due annate, 2019 e 2020 - con l'Istituto tecnico agrario B. Ricasoli di Siena.

Il 'Fogliatonda' - che sarà presentato ufficialmente alle ore 14 del 7 maggio - "rientra in un progetto di sperimentazione e ricerca che ha l'obiettivo di valorizzare il vitigno autoctono toscano praticamente abbandonato, che alla luce dei cambiamenti climatici in corso, grazie alla sua resistenza alle malattie della vite e alla siccità e alla sua fertilità, risulta di grande prospettiva e interesse enologico".

Oltre ai banchi di assaggio e alle degustazioni al Museo del Risorgimento, il weekend Fisar si diffonde in città con un aperitivo e un pranzo su tram, 4 masterclass gratuite (su prenotazione) presso la Rinascente, in via Lagrange.

All'evento di Torino si accede per slot orari, informazioni e iscrizioni su https://combiniamo.com/programma (ANSA).