Frana Val Borbera, frazioni Carrega raggiungibili da Liguria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 02 MAG - Una grossa frana ha interrotto in provincia di Alessandria la Sp 147, in Val Borbera, che collega i comuni di Cabella Ligure con Carrega Ligure. In strada sono finiti circa mille metri cubi di materiale roccioso e le frazioni di Connio, Fontanachiusa e Magioncalda sono raggiungibili solo dalla Liguria, passando dal valico di Casa del Romano.

In mattinata è previsto un sopralluogo dei tecnici della Provincia. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Novi Ligure, oltre ai tecnici della società elettrica, essendo stato interessato dal distacco un traliccio dell'alta tensione con alcune abitazioni senza corrente. (ANSA).