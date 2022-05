Atc Piemonte Nord, nuovi servizi di smart social housing

(ANSA) - NOVARA, 02 MAG - E' online il nuovo sito dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Nord, che ha anche presentato i nuovi servizi di "smart social housing". Due novità che, come dichiara il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, "sono state studiate per favorire il rapporto tra inquilini e dipendenti, migliorando dunque l'efficienza complessiva della macchina organizzativa dell'ente, e nell'ottica di ridurre le spese di gestione".

"Grazie alla nuova piattaforma che è andata on-line proprio in queste ore , gli affittuari degli appartamenti Atc di Novara, Vco, Biella e Vercelli possono svolgere numerose operazioni, in modo semplice e diretto, anche da smartphone, che consentono loro di evitare di venire di persona nei nostri uffici - aggiunge Marchioni -. Un risparmio di tempo, dunque, e di energie, oltre che di soldi. Uno sforzo a livello informatico che siamo tutti convinti produrrà risultati positivi nel giro di breve".

La nuova piattaforma permetterà, fra l'altro, "di istruire le pratiche più frequenti, accedendo a una modulistica scaricabile, di consultare la propria posizione amministrativa e contrattuale, di segnalare i guasti e molto altro ancora - aggiunge il direttore generale di Atc, Roberto Ghiglione -.

Tutte funzioni importantissime perché, anche da cellulare, consentiranno agli operatori di allertare immediatamente i tecnici, in modo che il problema venga risolto il prima possibile". (ANSA).