Eurovision: 'Bacalhau Osteria' diventa Casa Portogallo

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Il ristorante Bacalhau Osteria diventa 'Casa Portogallo' per l'Eurovision, in omaggio al paese in gara a Torino con la cantautrice Maro e la sua 'Saudade, saudade' e alla terra che tanto ha influenzato la cucina del locale, che propone nella sua carta piatti portoghesi a base di baccalà islandese.

A disposizione degli ospiti una sala interna e il dehors, in corso Regina Margherita 22, chiamato Fermata Bacalhau perché nato sulla vecchia fermata del tram della linea 3.

Dal 7 al 15 maggio, sia a pranzo che a cena, aperitivo portoghese a base di 5 petiscos, accompagnati da un calice di vino portoghese, a 20 euro, e menu degustazione portoghese di 4 portate, a 30 euro. Carta dei vini portoghesi e dolci tipici completano l'offerta di Bacalhau Osteria di cui Fabio Montagna è chef e patron. L'inaugurazione di 'Casa Portogallo' sabato 7 maggio dalle ore 19 con l'accompagnamento musicale "Vini & Vinile" con brani portoghesi in lp 33 giri.

