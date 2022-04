Scontro tra auto, due morti sulla statale nel Novarese

(ANSA) - NOVARA, 30 APR - Sono due uomini, che vivevano entrambi in provincia di Novara, uno di 78 anni e l'altro di 55 anni, le vittime dell'incidente stradale di oggi sulla statale 142 "Biellese" poco lontano dallo svincolo autostradale di Arona dell'A26 Voltri-Sempione.

Nello scontro, avvenuto nel territorio di Paruzzaro (Novara) nei pressi di un distributore di carburante, si sono scontrate una Una Kia Picanto e una Kia Ceed. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e per i due conducenti sono risultati inutili i soccorsi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, il traffico è stato temporaneamente deviato. (ANSA).