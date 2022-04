Tumori: torna 'Asti in Rosa', camminata per la Lilt

(ANSA) - ASTI, 29 APR - Il 6 maggio torna 'Asti in Rosa', la camminata solidale organizzata dalla sezione astigiana della Lega italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con il Coni. La manifestazione, alla sua sesta edizione, sarà anche l'occasione per festeggiare i primi 100 anni di attività della Lilt. In programma una camminata non competitiva di 5 km, fino alla chiesa di Viatosto, alle porte della città.

"La Lilt festeggia un grande traguardo, ma ha bisogno di aiuto per continuare la sua campagna di prevenzione - analizza il presidente provinciale della Lilt Asti, Bartolomeo Marino - Continuiamo a sognare la costruzione di un Hospice ad Asti. Solo quello di Nizza Monferrato non basta".

In occasione del centenario della Lilt, il 28 maggio al polo universitario Astiss anche un meeting pubblico con il farmacologo Silvio Garattini e il rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco. (ANSA).