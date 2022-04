Camera, Three works di Marina Caneve in piazza Carlina

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Camera - Centro Italiano per la Fotografia lancia, dopo la collaborazione con cinque spazi d'arte indipendenti di Torino attraverso "Futures moves to the city", un nuovo progetto per la promozione della giovane fotografia italiana. "Futures" moves to piazza Carlina è un ciclo di mostre personali dedicato all'opera dei talenti selezionati nel 2020, nell'ambito del programma europeo Futures Photography. Le mostre verranno ospitate, da maggio a ottobre, negli showroom in piazza Carlina di Maradeiboschi e Vanni, partner del progetto di Camera curato da Giangavino Pazzola. La prima mostra, Three works, è dell'artista Marina Caneve: aprirà giovedì 5 maggio, in simultanea da Maradeiboschi e da Vanni, e sarà visitabile tutti i giorni sino a metà giugno. Nei mesi successivi verranno ospitate, negli stessi spazi e a cadenza regolare, le mostre di Camilla Ferrari, Camillo Pasquarelli, Giovanna Petrocchi e Marco Schiavone.

"Siamo contenti di poter inaugurare questo nuovo progetto poiché, oltre a rappresentare un'ulteriore opportunità di collaborazione tra realtà locali diverse ma animate dagli stessi valori di ricerca, innovazione e sperimentazione, Futures moves to piazza Carlina ci permette di riaccendere l'attenzione sui talenti scelti nel 2020 per il progetto Futures" commentano il direttore di Camera Walter Guadagnini e il curatore Pazzola.

"Futures moves to Piazza Carlina ci dà modo di evidenziare una naturale propensione delle nostre realtà alle collaborazioni con gli artisti e il sostegno del loro lavoro. Le opere uniscono l'esperienza dell'impresa e dello stile con quella della fruizione artistica in una relazione spontanea e di mutuo aiuto", aggiungono Maradeiboschi e Vanni. (ANSA).