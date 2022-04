Reply: droni e robot negli uffici di Agnelli e Marchionne

(ANSA) - TORINO, 28 APR - La palazzina del Lingotto, che ospitava gli uffici dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Sergio Marchionne, sede legale della Fiat fino al 2014 quando è stata trasferita in Olanda, ospita ora il centro di sviluppo Reply, colosso torinese dei servizi digitali quotato in Borsa. Nei nuovi laboratori dell'Area 42, inaugurati oggi, si studiano e sviluppano soluzioni innovative nell'ambito della logistica e del manifatturiero. Qui si muovono robot e droni che fanno consegne, organizzano gli archivi e i magazzini. In tutto 750 postazioni, dove lavorano persone giovani, età media 33 anni.

"Siamo di Torino e in questa città abbiamo il nostro headquarter. Siamo orgogliosi di occupare con i nostri uffici tecnologici un luogo che ha una così grande storia. Questo passaggio di consegne rafforza la nostra partnership con Stellantis, nostro principale cliente", spiega Filippo Rizzante, cto di Reply. "Stiamo investendo su Torino. Il nostro headquarter avrà due sedi: quella del Lingotto, dove c'è la parte più fisica, 'dura', i robot di nuova generazione, e quella dell'ex caserma De Sonaz, che apriremo fra un paio d'anni, più immersiva" dice Tatiana Rizzante, ceo di Reply. (ANSA).