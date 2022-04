Clima: Torino fra le 100 città a impatto zero nel 2030

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Torino è una delle 100 città europee che si impegnano a diminuire le emissioni entro il 2030 diventando anche 'Mission Cities', hub di sperimentazione e innovazione in ambito climatico ed esempio virtuoso per tutte le altre città europee. La Città è infatti risultata fra le vincitrici della call europea '100 Climate -Neutral Cities by 2030 - By and for Citizens' annunciate oggi dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

"E' stata premiata la capacità di Torino - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - di avanzare proposte di valore e di grande qualità. È una grande sfida quella della sostenibilità ambientale e le Città ricoprono un importante ruolo per costruire comunità più green". Soddisfatta anche l'assessora alla Transizione ecologica e digitale e alle Politiche per l'ambiente, Chiara Foglietta. "La selezione - dice - è frutto della capacità di fare rete e sistema fra differenti attori e pone la città di fronte a una delle sfide più avvincenti per il prossimo decennio. Oggi abbiamo strumenti in più per scrivere il futuro di Torino". Le Mission Cities riceveranno 360 milioni di finanziamento Horizon Europe per il 2022-2023 per avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica con azioni su mobilità sostenibile, efficienza energetica e pianificazione urbana verde. (ANSA).