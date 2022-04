Capriolo nel centro di Torino, animale recuperato dai vigili

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Ci sono volute due ore agli agenti della polizia municipale per recuperare a Torino un capriolo che si era smarrito per le vie del quartiere San Salvario. A segnalare la sua presenza alcuni residenti che lo hanno incrociato impaurito in piazza De Amicis, angolo piazza Petitti.

La pattuglia ha tentato di avvicinarlo ma il capriolo è fuggito inseguito per via Nizza fino a corso Massimo D'Azeglio, dove finalmente è stato avvicinato da un agente che abbracciandolo lo ha tranquillizzato ed è riuscito a farlo entrare nel baule dell'auto. L'animale, apparentemente in ottima salute, è stato poi accompagnato all'Ospedale Veterinario Universitario di Grugliasco.

È il secondo capriolo nel giro di pochi giorni che viene recuperato dalla polizia municipale. Il primo venerdì scorso quando i 'civich' sono intervenuti per un Bambi che si aggirava in mezzo ai turisti nella centralissima piazza Castello. (ANSA).