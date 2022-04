Arte: il Giappone in mostra alla Galleria Salamon

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Per un mese, dal 29 aprile al 4 giugno, la Galleria Elena Salamon mette in mostra una raccolta di stampe giapponesi, 170 xilografie, che con i loro colori, talvolta vividi e accesi, talora delicati e tenui, trasmetteranno al pubblico la loro poesia. Selezionate per l'esposizione, le stampe sono il risultato di un'accurata ricerca: a maestri famosi come Hiroshige e Hasui, si affiancano artisti meno noti che raccontano l'eleganza e l'essenzialità di un Paese che ha fatto della ricerca della perfezione lo scopo della sua estetica.

Star assoluta dell'esposizione è 'Cranes Flying over Waves', il volo delle gru sopra la grande onda, di Hiroshige Utagawa I, nome più conosciuto degli artisti in mostra noto per la ricchezza cromatica e la capacità di trasmettere il sentimento della natura. In mostra oltre all'immancabile Fuji, le baie, le barche e i pescatori, immersi nella calma e nella quotidianità della vita di villaggio, l'arrivo della sera raccontato attraverso uno straordinario arcobaleno, le stagioni e il quartiere dei piaceri di Edo. (ANSA).