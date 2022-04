Enogastronomia: Planted porta piatti vegani in Pacifik Poke

(ANSA) - TORINO, 27 APR - Nei menu dei 12 locali in Piemonte e Lombardia della catena Pacific Poke debuttano due nuove proposte vegane realizzate da Planted, la società svizzera che dal 2019 produce sostituti vegetali alla carne animale. Nella carta i clienti possono trovare l'Huly Vegan Poke (realizzato con Planted.Chicken, salsa al mango, alga wakame, noci brasiliane, avocado, cavolo rosso, germogli di soia, pomodorini e topping di jalapeno, lime e sale) e il Lau Bagel, con Planted.pulled marinato con salsa BBQ, coleslaw, carote e cetrioli, accompagnato da chips di platano.

Planted è sbarcata sul mercato italiano a ottobre 2021 ed è già presente in 60 ristoranti in tutta la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia, fiera di proporre la sua 'tasty revolution' "che dimezza il consumo di acqua e terreni coltivabili, riducendo del 74% le emissioni di anidride carbonica". (ANSA).