Fighter italiano scomparso in Ucraina, il padre 'è vivo'

Ivan Luca Vavassori, l'ex calciatore che combatte accanto all'esercito ucraino, "è vivo.

E' in ospedale", dove è stato ricoverato con la febbre alta. Lo ha affermato al Tg1 il padre, l'imprenditore Pietro Vavassori, confermando quanto anticipato ieri sera sul suo profilo social.

Vavassori, nato in Russia, è stato adottato da Pietro Vavassori, titolare dell'Italsempione, azienda nel ramo della logistica, e Alessandra Sgarella, sequestrata dalla 'ndrangheta nel 1997 e morta nel 2011 per una malattia. Ha giocato a calcio in serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra, facendo anche un'esperienza anche in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz.

Per tutta la giornata di ieri si è temuto che il giovane fosse rimasto coinvolto in un attacco a Mariupol. In serata l'aggiornamento social e il sospiro di sollievo: "il team di Ivan è ancora vivo", notizia confermata questa mattina dal padre.