Vino: Ghemme, celebra la 50/a edizione della Mostra

(ANSA) - NOVARA, 23 APR - "Una ripartenza importante per un settore vitale dell'economia piemontese". Così l'assessore regionale Matteo Marnati ha definito il ritorno della Mostra del vino di Ghemme in provincia di Novara, centro che dà il nome a una delle storiche Docg piemontesi. La mostra punto di riferimento dell'Alto Piemonte vinicolo, giunta alla 50/a edizione, ha avuto come ospite d'onore il presidente nazionale del Movimento Città del vino l'abruzzese Angelo Radica: "il Piemonte per tutelare le città del vino - ha detto - rappresenta una guida per la qualità dei vini, la gestione del territorio e la presenza sui mercati". (ANSA).