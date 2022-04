Teatro: Jouvin, impaziente di lavorare al Regio di Torino

(ANSA) - TORINO, 22 APR - "Sono impaziente di arrivare in questo teatro, sarà la mia prima esperienza in qualità di sovrintendente e inoltre il fatto di lavorare fuori dalla Francia mi dà un gran senso di libertà e di eccitazione. Il Regio di Torino ha una storia fantastica, è un grandissimo onore per me essere stato scelto per coprire una carica così importante e mi fa molto piacere essere stato selezionato in base ai miei tanti lavori europei perché credo molto nella cultura europea". Lo ha detto il neo sovrintendente del Teatro Regio di Torino, Mathieu Jouvin, oggi a Torino incontrando i giornalisti in teatro insieme al sindaco Stefano Lo Russo e al direttore generale del teatro Guido Mulé.

Jouvin, attualmente vicedirettore generale del Theatre des Champs-Elysees di Parigi si insedierà l'1 luglio. "Ma conto di venire comunque tutte le settimane a Torino già dai prossimi giorni per cominciare a conoscere la macchina di questo grande teatro. Non vedo l'ora di conoscere le maestranze, il coro, l'orchestra, tutti I 300 dipendenti. Il lavoro di un teatro è un lavoro di squadra, è qualcosa che deve suonare insieme".

"Per arrivare a scegliere il nuovo sovrintendente il Consiglio di indirizzo si è riunito 8 volte è ha valutato diversi curricula d'eccezione - ha aggiunto il sindaco Lo Russo - un grande lavoro. L'arrivo di Jouvin rappresenta un tassello del percorso di rilancio e messa in sicurezza del nostro teatro, che dopo un anno e mezzo di commissariamento e l'uscita della fase cronica della pandemia, sta entrando in una nuova fase. Il primo momento di festa sarà stasera alla prima della Turandot alla quale assisterò insieme a Jouvin, al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il direttore generale Mulé".

