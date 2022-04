Cna, un milione turisti in Piemonte tra 25 aprile e 1 maggio

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Nel week end di Pasqua sono state occupate a Torino 96 camere su 100, con una cifra media di 135 euro a notte in albergo. E - secondo un'indagine di Cna Turismo - nel periodo tra il 25 aprile e l'1 maggio in Piemonte è atteso un milione di turisti. Sono in particolare piemontesi e italiani, ma non mancano gli stranieri. I dati sono stati resi noti in occasione della presentazione di "È Vento di Turismo" che si terrà il 9 maggio a Torino. "Finalmente Torino torna ad ospitare grandi eventi, dalle Atp Finals agli Eurovision Song Contest che hanno importanti ricadute sulla promozione e sulla crescita del territorio. Bisogna però assicurare una continuità degli eventi" osserva Filippo Provenzano, segretario della Cna Torino, che ospiterà il congresso presso la propria sede ia Torino.

Il meeting sarà l'occasione per mettere allo stesso tavolo gli operatori della filiera, da chi si occupa a vario titolo di ospitalità - dal bed and breakfast all'hotel - e ristorazione, ma anche settori come la moda, il benessere, il destination wedding, l'editoria e l'agroalimentare, mentre a Torino si sta mettendo in moto la macchina organizzativa dell'Eurovision Song Contest. "E'Vento di Turismo rappresenta un momento importante di riflessione per un settore che ha patito fortemente il periodo pandemico, ma che oggi ha tutte le carte in regola per ripartire e posizionarsi con successo nella competizione tra destinazioni internazionali. I dati di Pasqua non si vedevano dalle olimpiadi del 2006" commenta Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino. "Il progetto intende richiamare l'attenzione sull'area metropolitana che deve sempre più integrarsi con il successo innegabile del capoluogo piemontese; infatti sotto la Mole il turista è ormai di casa" spiega il direttore di notiziefoto.it Antonio Chiarenza, ideatore dell'evento, che ha il sostegno della Camera di commercio ed è realizzato in collaborazione con Cna Torino.

