Teatro:Sono solo canzonette,storia Italia in note al Baretti

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Raccontare la storia italiana dal Dopoguerra ad oggi attraverso le 'canzonette', ricreando le atmosfere di anni duri, di rinascita, ma anche di entusiasmi e leggerezza. E' quanto propone lo spettacolo 'Sono solo canzonette. Storie di note, d'amore e di anarchia', al Teatro Baretti di Torino il 21 e 22 aprile, con Andrea Murchio e Alessia Olivetti.

Uno spettacolo di teatro-canzone in cui il protagonista, Nino, un umile impiegato col 'vizio' del canto, ripercorre la sua vita e le sue tappe salienti in parallelo con i grandi avvenimenti che hanno segnato la storia d'Italia dal 1945 ad oggi non solo con le parole, ma anche con la musica.

Nino, interpretato da Andrea Murchio, racconta i tempi duri della ricostruzione, del boom economico, della dolce vita, degli anni di piombo e così via, accompagnandosi con le grandi canzoni che hanno fatto da 'colonna sonora' della nostra storia, da 'Volare' a 'Non arrossire', 'Mi sono innamorato di te', 'Viva l'Italia' e tanti altri successi. Sul palco Alessia Olivetti interpreta Giada, il grande amore di Nino nonché sua controparte scenica sul palco. Se Nino è un musicista disimpegnato, Giada fa della passione politica la sua prima istanza di vita. I due si innamoreranno e vivranno una grande storia d'amore lunga una vita intera sullo sfondo dei grandi eventi del secolo scorso. Il tutto accompagnato da ottimi musicisti: Alfredo Ponissi al sassofono, Claudio Nicola al contrabbasso e Francesco Brancato alla batteria. (ANSA).