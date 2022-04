Fiera San Marco, Consorzio Cocconato porta i suoi 'gioielli'

(ANSA) - TORINO, 20 APR - All'Antica Fiera di San Marco a Cocconato, il 25 aprile, vetrina per i prodotti del Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. A presentarli un gruppo di imprenditori locali del paese iscritto tra i Borghi più belli d'Italia, uniti nella valorizzazione del loro territorio.

Tra i prodotti la Pagnotta di Cocconato fatta con lievito, olio d'oliva, acqua e sale e farina GranoPiemonte, da grano coltivato a Cocconato, in tre ettari nella frazione Tuffo, e trasformato dal forno locale. Viene seguito il protocollo ideato da Coldiretti: coltivazione di quattro varietà sullo stesso appezzamento per ottenere, già in campo, una miscela adatta a una farina versatile, a 'chilometro 0', oltre che certificata in una filiera che parte dal seme fino ad arrivare al prodotto da banco.

La Pagnotta di Cocconato è il primo prodotto creato appositamente per il Consorzio: si può acquistare in paese Non solo pane, però: il Consorzio riunisce tante diverse realtà, dall'ospitalità e dalla ricettività fino ad altri prodotti enogastronomici tipici (vino e nocciole, salumi, salse e carni, miele, ristoranti, formaggi).

Fondato il 15 settembre 2020, il Consorzio Cocconato Riviera del Monferrato dallo scorso autunno ha sede nel centro del paese: qui espone e vende i prodotti delle aziende associate e organizza diverse iniziative come tasting, corsi di degustazione, corsi di formazione, di apicoltura, vari eventi.

Gli orari di apertura della sede sono: lunedì e sabato 9-12 / 15/18; mercoledì, giovedì e venerdì 9-12; domenica 11-17.

