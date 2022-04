Da moglie a schiava, marito a processo con due cugini

(ANSA) - BIELLA, 15 APR - Dopo una vita di infermo ha avuto il coraggio di ribellarsi. Una donna di origine nordafricana è la vittima di una storia di minacce e maltrattamenti in famiglia. Veniva trattata come una schiava dal marito e da due suoi cugini. E appena tentava di ribellarsi ecco che partiva la minaccia del ripudio, ovvero l'emarginazione sociale.

Davanti al tribunale di Biella con l'accusa di maltrattamenti e lesioni sono comparsi il marito e i due cugini. Il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione per il reato di maltrattamenti per il marito, condannato già a due anni per violenza sessuale nei confronti della moglie. E' stata però chiesta la condanna a sei mesi per lesioni. Mentre per i cugini è stata chiesta una condanna a nove mesi ciascuno. (ANSA).