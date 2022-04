Eurovision: TikTok partner 66a edizione, hashtag già online

(ANSA) - TORINO, 14 APR - L'hashtag #Eurovision2022 è già online, per consentire ai fan di dimostrare la loro creatività e celebrare l'allegria della gara musicale più grande e più amata al mondo. TikTok è Official Entertainment Partner della 66esima edizione di Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio ispirato al tema "The Sound of Beauty". Lo annuncia l'ente organizzatore, European Broadcasting Union.

Grazie a una programmazione dedicata, le playlist musicali e contenuti di backstage, la community di TikTok potrà vivere da vicino tutto ciò che rende Eurovision l'evento musicale più guardato, amato e celebrato del mondo. A oggi sono già più di 3,8 miliardi le visualizzazioni di video con l'hashtag #Eurovision, mentre lo scorso anno l'hashtag #Eurovision2021 ha superato i 1,4 miliardi di visualizzazioni.

"TikTok è la casa dell'intrattenimento e della creatività, sono certo che i nostri creator e utenti in tutta Europa, e non solo, accoglieranno e sapranno celebrare nel migliore dei modi l'unione di musica e della cultura", dice Rich Waterworth, General Manager EU TikTok. "L'anno scorso, la community di TikTok ha davvero abbracciato lo spirito di Eurovision Song Contest - aggiunge Martin Österdahl, Executive Supervisor dell'Eurovision Song Contest per EBU - non vediamo l'ora di offrire un accesso senza precedenti al più grande evento di musica dal vivo del mondo, oltre a ispirare un'intera nuova generazione di fan". (ANSA).