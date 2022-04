Comunali:centrodestra Asti si compatta, anche FdI per Rasero

(ANSA) - ASTI, 14 APR - Fratelli d'Italia scioglie le riserve e ufficializza l'appoggio a Maurizio Rasero, in corsa per il secondo mandato da sindaco di Asti. Il coordinatore provinciale Sergio Ebarnabo, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, ha anche annunciato che presto la leader del partito Giorgia Meloni sarà in città.

Ad Asti dunque il centrodestra torna a presentarsi unito alle urne. Con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, questa volta sostengono Rasero anche le liste Asti al Centro e Udc-Cambiamo!.

"Sarebbe stato un peccato non proseguire uniti - osserva Rasero - anche perché alle scorse elezioni questa coalizione si è candidata per governare la città per dieci anni". (ANSA).