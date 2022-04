Torino Wine Week di primavera, otto giorni a 'tutto vino'

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Edizione di primavera per Torino Wine Week, la rassegna "diffusa" in città, dal 18 al 25 aprile, con oltre 70 produttori presenti, piemontesi e di altre regioni italiane, ospiti internazionali, menu speciali e il Salone del vino nelle sale auliche del Museo del Risorgimento. A organizzare la rassegna sono le associazioni Klug Aps, Bonobo events e Orticola Piemonte, con il supporto della Camera di Commercio di Torino e con il patrocinio della Città di Torino.

L'apertura lunedì 18, Pasquetta, tra i filari della cantina Miglioretti, a Pino Torinese; dal 19 al 22 aprile a Torino sono coinvolti locali di ristorazione di ogni grado: nei primi due giorni sono in programma degustazioni, il 21 e 22 ristoratori e produttori di vino creeranno insieme abbinamenti legati sia a singoli piatti sia per menu ad hoc. Nel weekend del 23-24 aprile Salone del vino "che punta - spiegano gli organizzatori - a essere il Salone per tutti, accogliendo diverse tipologie di pubblico e con differenti formule d'ingresso", dai 10 euro (con 2 token degustazione) ai 30 euro (20 token degustazione + Wine pass). Il 25 aprile chiusura della Torino Wine Week all'Enoteca di Eataly.

Ospiti della rassegna 8 aziende provenienti da Cile, Georgia, Sudafrica, Libano, Nuova Zelanda, Austria, Portogallo, Repubblica Cea. (ANSA).