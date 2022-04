Cirio, fondo del Piemonte per chi accoglie profughi ucraini

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Non possiamo lasciare sole le famiglie che si prendono in carico l'accoglienza dei profughi dell'Ucraina". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, annunciando l'intenzione di dar vita a un fondo regionale con il contributo delle fondazioni bancarie, "che incontrerò nei prossimi giorni".

"Il governo ha previsto l'aiuto diretto ai profughi, mentre non è previsto quello per le famiglie ospitanti - osserva al termine del tavolo di coordinamento regionale per l'emergenza Ucraina alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio - Protraendosi l'ospitalità, non vorremmo che si riducano le capacità di sostegno". Il fondo regionale, conclude Cirio, ha quindi lo scopo di "non dimenticare nessuno". (ANSA).