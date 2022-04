Fubine, ministro Stefani inaugura ascensore per disabili

(ANSA) - FUBINE (ALESSANDRIA), 11 APR - Il ministro per le Disabilità Erika Stefani ha fatto visita oggi alla provincia di Alessandria, partecipando, tra l'altro, con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, all'inaugurazione dell'ascensore installato all'interno del Municipio di Fubine per consentire ai disabili di accedere agi uffici e all'adiacente punto informativo turistico. "Un'opera pubblica indispensabile la cui realizzazione è resa ancora più significativa dalla presenza del ministro - ha sottolineato il sindaco, Lino Pettazzi - Il suo passaggio da Fubine è stato gradito alla popolazione e ai colleghi dei paesi vicini. Anche con il turismo accessibile, infatti, potremo fare importanti passi in avanti".

Con Pettazzi e l'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio, il ministro per le Disabilità ha visitato anche gli Infernot, patrimonio dell'umanità Unesco. Sono locali sotterranei tipici del Monferrato, usati per la conservazione delle bottiglie di vino. "La bellezza dei nostri territori è di tutti, un patrimonio che per questo deve essere accessibile e fruibile", ha concluso Erika Stefani. (ANSA).