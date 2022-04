Vino: Freisa vitigno dell'anno 2022, al via la promozione

(ANSA) - TORINO, 10 APR - E' il Freisa il vitigno dell'anno 2022 in Piemonte, dopo il Dolcetto nel 2019 e il Cortese nel 2021. La nuova tappa del processo di valorizzazione dei vitigni piemontesi attuato dalla Regione è stata annunciata oggi nel giorno di apertura del 54/o Vinitaly, a Verona.

Insieme ai Consorzi di tutela e alle Enoteche regionali partiranno, dunque, le azioni promozionali dei vini a denominazione di origine controllata Freisa d'Asti, Freisa di Chieri, Piemonte Freisa, Colli Tortonesi Freisa, Pinerolese Freisa, Monferrato Freisa, Langhe Freisa. Oltre 2 milioni di bottiglie, prodotte da quasi 300 aziende.

"La Regione Piemonte - ha detto l'assessore all'Agricoltura e Cibo Marco Protopapa - è presente al Vinitaly per sostenere e promuovere i nostri produttori insieme al territorio vitivinicolo. I vini Doc e Docg sono eccellenze riconosciute in Italia e nel mondo" Il Premio Angelo Betti-Benemerito della viticoltura 2022, su proposta dell'Assessorato regionale all'Agricoltura è stato dedicato al defunto imprenditore defunto Gianfranco Berta, delle Distillerie Berta di Mombaruzzo (Asti). Il riconoscimento è stato consegnato alla figlia: "Gianfranco Berta era un grande professionista che ha saputo dare lustro alla nostra regione con un'attività imprenditoriale di lungo corso e i cui distillati sono apprezzati in tutto il mondo", ha sottolineato l'assessore Protopapa. (ANSA).