Solvay, 40 mln investimenti su 2 impianti per rimozione Pfas

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 APR - Due nuovi impianti improntati alla "sostenibilità ambientale, in particolare alla rimozione dei composti chimici Pfas, alla Solvay di Spinetta Marengo (Alessandria). Uno a osmosi inversa, con un investimento di 15 milioni di euro, sarà avviato a fine estate: su 6.500 mq, tratterà 40 mc all'ora di di acque reflue; nella sua realizzazione sono impiegate 80 persone per un totale di 8.000 ore di lavoro. Accanto ci sarà l'impianto a carboni attivi, da 25 milioni di euro: è previsto che entri in funzione all'inizio del prossimo anno. Su un ettaro di superficie, sarà formato da 40 colonne di filtrazione per trattare 3.700 mc all'ora di acque (equivalenti a 40 piscine olimpioniche al giorno). Coinvolte 100 persone per 10.000 ore di lavoro. (ANSA).