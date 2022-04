Turismo: Sacri Monti sbarcano su tablet e smartphone

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Il Piemonte intende aumentare l'attrattività dei propri Sacri Monti con la nuova app 'App-assionarsi ai Sacri Monti', guida interattiva per la visita di questi siti culturali patrimonio dell'Unesco scaricabile da Android e Apple. La novità sarà presentata dall'assessore al Turismo della Regione, Vittoria Poggio, domenica 10 aprile alla Fiera del Turismo di Milano.

L'app, realizzata dall'Ente di gestione dei Sacri Monti che include anche alcuni siti lombardi, contiene itinerari e mappe che, grazie alla realtà aumentata, consentono di entrare all'interno delle Cappelle per osservarne i capolavori scultorei e pittorici. L'applicazione, in cinque lingue, offre nono solo percorsi tradizionali che seguono l'itinerario scandito dalle cappelle, ma anche percorsi tematici e ludici.

"Con questa tecnologia - sottolinea Poggio - sembra di entrare davvero all'interno di questi luoghi straordinari. Siamo riusciti a sfruttare nel modo migliore i fondi statali, e aiuteremo i turisti a orientarsi in uno dei più preziosi siti a vocazione spirituale del nord Italia, un tassello che mancava per accrescere l'attrattività del turismo religioso".

"Da oggi visitare e conoscere i Sacri Monti di Piemonte e Lombardia - aggiunge l'assessore alla Cultura della Lombardia, Stefano Galli - sarà un'avventura molto coinvolgente. Le nuove tecnologie che offrono straordinarie opportunità".

"Ogni percorso - spiega la direttrice dell'Ente di gestione, Francesca Giordano - rivela le storie di artisti e personaggi illustri che hanno dato vita a un patrimonio monumentale e culturale unico in area prealpina". (ANSA).