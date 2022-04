Ripartono eventi live Ticketmaster, 'è un nuovo inizio'

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Ripartono al live i grandi eventi targati Ticketmaster, leader mondiale nella vendita di biglietti per eventi live e gestisce oltre 500 milioni di transazioni all'anno in oltre 30 Paesi. Col ritorno della capienza delle strutture al 100% e, dal primo maggio, lo stop a Green pass e mascherine, l'intrattenimento dal vivo torna alla normalità dopo più di due anni di pandemia, che hanno profondamente colpito l'industria dello spettacolo. "Accogliamo con entusiasmo questo nuovo inizio, mettendo a disposizione dei fan i biglietti ufficiali per partecipare ai migliori concerti, spettacoli teatrali, mostre ed eventi sportivi sul territorio italiano", commenta Daniele Bei, managing director di Ticketmaster Italia.

In attesa di un'estate di concerti ed emozioni, sono tanti gli eventi targati Ticketmaster già in calendario. Si comincia col torinese Arturo Brachetti, a Padova e a Brescia il 9 e il 10 aprile. A Padova è prevista il 14 aprile Gianna Nannini, il 3 maggio OneRepubblic, il 7 maggio 5 Second of Summer e l'8 maggio i Dream Theater. Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Blanco, sarà a Padova il 25 maggio, a Roma il 28 maggio e il 30 maggio a Milano. Tanti appuntamenti per soddisfare il pubblico di tutti i generi. (ANSA).