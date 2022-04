Cinema: Film Commission e Uncem valorizzano location montane

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Film Commission Torino Piemonte e Uncem Piemonte hanno siglato un'intesa con l'obiettivo di valorizzare le location dell'arco alpino. La firma è stata messa oggi dai rispettivi presidenti, Beatrice Borgia e Roberto Colombero.

Grazie all'accordo i circa 500 comuni e le Comunità Montane che aderiscono a Uncem Piemonte potranno diventare location per il Cinema e la Tv, ed entrare a far parte della Location Guide presente sul sito della Fondazione.

"Negli ultimi anni - sottolinea Borgia - Film Commission Torino Piemonte ha avuto modo di siglare protocolli anche con alcuni dei Comuni montani rappresentati dall'Uncem come Bardonecchia, Biella, Cuorgnè, Pinerolo, Usseaux, Stresa. Questo accordo è un passo avanti che permetterà di mettere a sistema le potenzialità di ogni territorio membro. Sono certa che anche in questo caso i frutti non tarderanno ad arrivare".

"La collaborazione con la Film Commission - aggiunge Colombero - è importantissima per Uncem e prosegue ormai da dieci anni. Oggi la formalizziamo in un protocollo che diventa occasione per i Comuni e le Unioni montane di mettersi in gioco attraverso uno strumento di promozione che è anche occasione di crescita".

Già nel 2019 il Comune di Pinerolo aveva ospitato le riprese del lungometraggio svedese 'Tigers', poi candidato dalla Svezia ai Premi Oscar 2022. In anni meno recenti si ricorda il coinvolgimento di Cesana e Sauze di Cesana quali location per la commedia 'Benvenuto Presidente' con Claudio Bisio. (ANSA).