Vinitaly: Piemonte a kermesse con un'opera d'arte come logo

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Francesco Pozzato è il vincitore dell'ottava edizione del progetto d'artista promosso da Artissima con la Regione Piemonte per rappresentare la Regione al 54/o Vinitaly, una delle più importanti rassegne internazionali dedicate al vino, in programma dal 10 al 13 aprile a Verona.

"Il progetto - rileva una nota di Artissima - mette in dialogo due eccellenze del Piemonte, l'arte contemporanea e la produzione vitivinicola. Il Piemonte è l'unica regione italiana ed europea a promuovere il proprio brand agroalimentare attraverso l'arte contemporanea, con un progetto dedicato alla giovane creatività emergente".

Sui cinque progetti selezionati da una giuria dedicata, è stato scelto il vicentino Francesco Pozzato, 30 anni, con questa motivazione: "il suo lavoro unisce storia e reperti archeologici custoditi in Piemonte intorno al tema del territorio, della convivialità e della tradizione" Francesco Pozzato in effetti è partito dalla collezione del Museo di Antichità di Torino in cui sono custoditi molti oggetti legati al vino, come kylikes, kantharoi ed altri contenitori destinati a conservare, mescolare, bere il vino. Oggetti riproposti con un ritmo geometrico che si rifà ai soffitti del mondo classico, dei grandi saloni e dei luoghi conviviali nei quali si beveva e si mangiava.

Completano il lavoro foto ed elaborazioni in 3D che riprendono il mito attraverso l'uso di statue e di altri reperti provenienti dal Museo di Antichità di Torino con particolare attenzione da un lato al mito di Fetonte e dall'altro ad attributi iconografici di Dioniso. (ANSA).