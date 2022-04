Ferragamo lancia la Cage Bag

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Colorata, versatile, dalla doppia anima e dalla forma a secchiello intrecciato: Ferragamo lancia la borsa dell'estate, il nuovo modello Cage Bag. La presentazione coincide con quella della campagna di cui è protagonista la top model Mariacarla Boscono.

La nuova borsa ha la forma di un secchiello bombato e intrecciato. E' ispirata al celebre sandalo Kimo creato da Salvatore Ferragamo nel 1951 - tomaia in pelle intrecciata con calzino in pelle o seta intercambiabile - e ha una costruzione a gabbia molto leggera, esempio di architettura applicata alla pelletteria, che richiede numerosi passaggi di realizzazione.

Caratteristica distintiva della Cage Bag è l'essere due borse in una: il sacchetto interno con lacci è completamente estraibile e intercambiabile ed è proposto in pelle, tono su tono o a contrasto, in tessuto naturale o in seta con delle stampe foulard d'archivio, rivisitate per la Primavera/Estate.

Mariacarla Boscono interpreta la Cage Bag in una serie di immagini e uno short movie realizzati negli spazi delle ex Cartiere Burgo di Torino, simbolo dell'architettura espressiva, scultorea e sensuale di Oscar Niemeyer. (ANSA).