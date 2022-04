Camera, torna in presenza la Summer Masterclass con Icp

(ANSA) - TORINO, 05 APR - La Summer Masterclass di Icp - International Center of Photography di New York e Camera - Centro Italiano per la Fotografia torna in presenza dal 6 al 29 luglio, dopo due edizioni online a causa della pandemia, e propone una grande sfida: raccontare lo spazio sociale ed emozionale delle persone in rapporto ai luoghi e ai territori che queste abitano. Durante il programma, i partecipanti prenderanno confidenza con tutti quegli strumenti multimediali che sono indispensabili per la creazione di visual stories coinvolgenti e impattanti. Il termine per le iscrizioni è il 31 maggio, fino al 30 aprile si ha diritto allo sconto del 10%, L'obiettivo è creare contenuti che abbiano profondità e interconnessione, sperimentando anche gli strumenti complementari alla fotografia quali audio, video e testo.

Utilizzando l'area di Torino come scenario in cui individuare le proprie storie, gli studenti saranno sollecitati a sperimentare diversi approcci per individuare tecniche e metodi a loro più affini, a fotografare sul campo e a verificare, infine, come un gruppo di fotografie, in associazione con altri strumenti multimediali, possa dare vita una narrazione più efficace. Il programma prevede, inoltre, approfondimenti sui software di imaging così come un'analisi delle principali tendenze e tecniche dello storytelling. Gli studenti che parteciperanno all'intero corso di un mese riceveranno un attestato e l'ammissione ad uno dei programmi Full-Time One-Year Certificate targati Icp a New York.

I tre migliori progetti saranno premiati con la somma di 1.000 euro. I progetti saranno selezionati da un comitato composto da rappresentanti di Icp e Camera. La cerimonia di premiazione si terrà il 29 luglio nella sede di Camera a Torino.

