Peste suina: in Piemonte 3 nuovi casi, totale diventa 83

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Tre nuovi casi di Peste suina africana, tutti in Piemonte. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta analizzando i campioni biologici di tre cinghiali trovati morti nell'Alessandrino, a Fraconalto, Ovada e Prasco, sempre nell'area infetta. Il totale dall'inizio dell'emergenza diventa così di 83 positività, di cui 51 in Piemonte e 32 in Liguria.

Per Ovada si tratta del settimo caso di cinghiale positivo al virus, per Prasco del primo. (ANSA).