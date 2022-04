Eurovision: prologo con ToVision, sul palco giovani talenti

(ANSA) - TORINO, 04 APR - A Torino, città con un underground musicale tra i più vivi in Italia, e sede di Eurovision dal 10 al 14 maggio, nasce ToVision 2022 by Xiaomi, un contest musicale creato dagli studenti per gli studenti, per dare voce, in modo professionale, ad un mondo di under 18-19 che fa musica. Un evento nato dalla passione di Giulio Rigazio e Beatrice Periolo, due ragazzi del Liceo Valsalice, dove da anni è attiva Radio ValsOnAir, collettore di giovani musicisti insieme a tanti talent show scolastici.

All'evento, organizzato da Gen Z Now, formato da giovani torinesi appassionati di musica, si sono iscritte 28 scuole dell'area metropolitana per un totale di 400 partecipanti, tra artisti singoli e in duetto. "Il 9 aprile sul canale YouTube in streaming - spiegano Rigazio e Periolo - verranno decretati i 14 finalisti che si esibiranno il 7 maggio, a 3 giorni da Eurovision, al Teatro Grande Valdocco in uno spettacolo per un pubblico di 820 persone presentato da Pietro Morello, influencer e tiktoker, e con l'ospite d'onore, Lorenzo Baglioni, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a SanRemo nel 2018 con 'Il congiuntivo' .

ToVision è sponsorizzato da Xiaomi, secondo produttore al mondo di telefonia mobile, dopo Samsung e alla pari con Apple, dall'etichetta discografica M&M-D&G Music e dal produttore musicale Daniele Affubine, di FindMe, che donerà al secondo arrivato la produzione di un brano. "ToVision è un progetto importante per Torino - sottolinea Affubine - città di grande fermento musicale, che mira ad avvicinare ad un contesto professionale talenti e musicali di un'età generalmente lontana da certi meccanismi di produzione e di mercato". (ANSA).