Ucraina: Rocca Arignano, cena benefica con Women in Coffee

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Giovedì 7 aprile alle 20, nella Locanda della Rocca di Arignano, si terrà una cena benefica per l'Ucraina a tema caffè, curata dall'executive chef Fabio Sgrò e organizzata in collaborazione con Caffè Vergnano e l'azienda vitivinicola Tenuta Tamburnin. Parte del ricavato della serata andrà nelle casse della Croce Rossa e tutti i commensali riceveranno, come omaggio simbolico, una confezione contenente una tazzina da caffè della Linea Women in Coffee, progetto di sostenibilità sociale di Caffè Vergnano, e una lattina di caffè della linea Pink Collection. "Dopo aver collaborato in occasione della mostra Arte è donna di inizio marzo, nella quale Caffè Vergnano aveva illustrato il proprio progetto Women in Coffee, siamo molto felici di poter collaborare nuovamente con l'azienda, per un progetto di questo genere" spiega la direttrice della Scuola di Cucina e proprietaria insieme al marito Luca Veronelli, della Rocca di Arignano, Elsa Panini. "La serata e l'iniziativa nascono dal desiderio di fare qualcosa di concreto per aiutare chi è meno fortunato di noi, chi, suo malgrado, è finito all'interno di un conflitto al quale nessuno mai avrebbe voluto assistere" aggiunge. (ANSA).