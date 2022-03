Solo 7 mm di pioggia, resta grave la siccità in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - La pioggia caduta in Piemonte nella giornata di mercoledì è stata in media di 7 millimetri, sufficienti a fare terminare tecnicamente il periodo di siccità, perché la soglia per considerare un giorno piovoso è di 5 mm, ma il quadro nella regione rimane di siccità "severa" o "estrema" a seconda dei territori. Lo ricorda Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Un lieve miglioramento potrebbero portarlo le precipitazioni previste tra questa sera e la prima parte della mattinata di sabato. Le piogge potranno essere anche intense sulla fascia pedemontana occidentale, con quota neve venerdì a 7-800 metri, sabato a 600 e poi in rapida ascesa fino a 1.000. Nel pomeriggio di sabato, tuttavia, la perturbazione lascerà il Piemonte. (ANSA).