Peste suina: Protopapa, Regione anticipa 1,8 mln di aiuti

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - L'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte stanzia 1,8 milioni di euro di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dagli allevatori piemontesi a causa della Peste suina africana.

I contributi andranno alle aziende operanti nell'area interessata dal problema per coprire i danni legati al deprezzamento dei capi macellati a causa della malattia, compensando la differenza tra il prezzo di mercato registrato a dicembre e quello effettivamente realizzato al momento della macellazione. E anche per sopperire ai danni legati al divieto di ripopolamento per 6 mesi dopo l'abbattimento.

Il provvedimento, che è stato approvato oggi dalla Giunta regionale del Piemonte, diverrà operativo dopo il parere di approvazione della Commissione Europea.

"La Regione Piemonte - sottolineano il governatore Alberto Cirio e l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa - anticipa le risorse in attesa dei ristori ministeriali per andare incontro alle aziende del nostro territorio interessate dall'emergenza peste suina. Lo stanziamento è rivolto a sostenere ulteriori spese e i mancati guadagni derivati dai provvedimenti che impongono la macellazione del bestiame per l'emergenza". (ANSA).