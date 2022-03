Farinetti, fusione Liguria-Piemonte superpotenza turistica

(ANSA) - GENOVA, 31 MAR - La fusione della Liguria con il Piemonte ottenendo una "super potenza" a livello turistico.

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e scrittore rilancia l'idea della macro regione dal palco dell'Auditorium San Francesco di Chiavari (Genova) in occasione dell'anteprima dell'Economic Forum Giannini 2022, dedicato al banchiere Italo americano figlio di migranti e fondatore della Bank of America.

"Abbiamo gran parte delle eccellenze enogastronomiche italiane, abbiamo il mare, i monti, le colline, non ci mancherebbe niente" ha detto Farinetti. E sul rilancio economico italiano, il leader di Eataly punta sui giovani e spera nel rimbalzo. "Toccare il fondo è utile per poter risalire a effetto rimbalzo - spiega dialogando sul palco con l'imprenditore Piero Rondolino-. Nelle Langhe dopo lo scandalo del vino all'etanolo siamo risaliti e ora siamo il distretto europeo che esporta di più. Ci salveranno i giovani, i ventenni, generazione nata già nel guano che la mia generazione ha causato a livello globale" (ANSA).