'Biodiversità stellata', Città Alba guida progetto Alcotra

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Promuovere attività di sensibilizzazione legate alla biodiversità. E' l'obiettivo del progetto 'Biodiversità Stellata/Biodiversité Étoilée", nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra per il periodo 2021/2027 di cui la Città di Alba è capofila, presentato oggi nella 'capitale' delle Langhe. I partner sono il Comune di Bourget-du-Lac, la città di La Motte-Servolex, il Comune di Cogne e il GAL (Gruppo di azione locale) Langhe Roero.

"Sarà - ha sottolineato Emanuele Bolla, assessore al Turismo della Città di Alba - un percorso di arricchimento reciproco che ci fornisce l'occasione straordinaria di imparare gli uni dagli altri. La nostra comunità può essere orgogliosa di aver promosso questa iniziativa che interessa sia i cittadini, sia i turisti e che avrà certamente impatti di lungo periodo".

Considerando inoltre che nei territori interessati ci sono ristoranti stellati particolarmente attenti alla qualità, alla stagionalità e alla provenienza dei prodotti, punto di partenza del progetto è stata la biodiversità alimentare.

Franco Allera, sindaco di Cogne, ha ricordato che la storia del paese "è fortemente legata alla sua miniera: la più importante a livello nazionale per l'estrazione di ferro, chiusa nel 1979 e di recente recuperata a fini turistico museali grazie al progetto transfrontaliero Interreg - ALCOTRA MI.MO (Miniere di Montagna). E proprio qui, gli spazi della ex-miniera sono stati adattati a deposito di alcune eccellenze enogastronomiche del territorio, quali vini e formaggi, che hanno trovato la possibilità di rifinire e migliorare il loro invecchiamento.

Grazie a questo progetto - ha aggiunto - speriamo di valorizzare ulteriormente la nostra offerta enogastronomica confrontandoci con territori che rappresentano eccellenze assolute a livello internazionale". (ANSA).