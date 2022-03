Aeroporto Torino, 2021 in rosso ma più ricavi e passeggeri

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - La Sagat, la società che gestisce l'aeroporto di Torino, ha registrato nel 2021 i primi segnali di ripresa, nonostante il perdurare degli effetti del Covid-19. Il bilancio - approvato dal cda presieduto da Elisabetta Oliveri - presenta un risultato netto negativo per 8,4 milioni ma con un miglioramento di 10,2 milioni, mentre i ricavi della gestione ammontano a 37,2 milioni di euro (+40%) La posizione finanziaria netta è di 16,7 milioni di euro (9,4 milioni in più sul 2020).

Gli investimenti hanno superato i 5 milioni di euro.

Sono stati 2,1 milioni i passeggeri (+47%), grazie a un incremento del segmento nazionale che ha interessato 1,5 milioni di passeggeri (+60% sul 2020, ma -21,9% sul 2019) soprattutto sulle direttrici verso il Sud Italia e le isole con punte nei mesi estivi. Sui voli internazionali i passeggeri sono stati 575 mila, in crescita dell'11% sul 2020, ma ancora significativamente inferiore ai livelli del 2019 (-72%). Il divario del segmento internazionale rispetto all'epoca pre-pandemica si è fortemente ridotto negli ultimi due mesi dell'anno: con l'avvio della stagione winter 2021/2022 a novembre sono partite le operazioni della nuova base Ryanair, che a Torino ha posizionato due aeromobili e lanciato 19 nuove rotte, di cui 17 internazionali.

Il consiglio di amministrazione ha convocato l'assemblea degli azionisti il 29 aprile e il 20 maggio , rispettivamente in prima convocazione e seconda convocazione, per deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio 2021. (ANSA).