Fondazione Crc, avviato iter per sostituire presidente Genta

(ANSA) - CUNEO, 29 MAR - Per "decisione unanime degli Organi", la Fondazione Crc avvia l'inter per sostituire alla presidenza Giandomenico Genta, alla luce del protrarsi della sua indisponibilità per gravi problemi di salute. L'iter è stato avviato nelle scorse settimane e si concluderà entro la fine di aprile, dopo l'approvazione del Bilancio 2021, per il secondo anno consecutivo in assenza del presidente Genta, prevista per l'11 aprile.

Il tributarista cuneese, 64 anni, Genta è presidente dalla Fondazione di Cuneo - terza in Piemonte e ottava in Italia per patrimonio ed erogazioni - dal 2016, al secondo mandato. Si sta rimettendo dai postumi di un lungo e complesso ricovero legato al Covid. E' stato anche revisore legale dei conti, consulente del lavoro, ha presieduto importanti collegi sindacali, non soltanto in Piemonte. La scelta del nuovo presidente dovrebbe ricadere sull'attuale vice, Ezio Raviola. (ANSA).