Siccità: Piemonte aspetta piogge, ma le prime saranno deboli

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Il tempo cambia sull'Italia, con l'arrivo di una perturbazione, ma in Piemonte nei prossimi giorni sono previste soltanto deboli piogge e nevicate dai 1.500 metri. Dopo un lunedì ancora all'insegna dei cieli soleggiati, l'arrivo di una saccatura atlantica - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - da martedì porterà nuvole e piogge diffuse ma deboli fino alla mattinata di mercoledì. Solo al confine con la Liguria sono attese piogge più consistenti. Dopo una breve pausa, altre nuvole giovedì, anche questa volta dovrebbero le piogge essere deboli, del tutto insufficienti, quindi, per mitigare la gravissima siccità che dura da ormai 109 giorni. (ANSA).