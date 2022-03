Santena si prepara al Giro con la Sagra d'Asparago

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Si terrà dal 6 al 15 maggio l'89° edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. La manifestazione "non celebra solo un prodotto d'eccellenza - spiega Piero Varrone, presidente della Pro Loco di Santena - ma sottolinea anche la ricchezza storica e culturale del nostro territorio.

Siamo entusiasti di ripartire, dopo la pandemia, con dieci giorni di iniziative".

Gli eventi clou saranno nel fine settimana, Venerdì 6 maggio, infatti, Notte Tricolore con il mercatino per le strade cittadine; sabato 14 si tingerà di rosa, come il Giro di Italia di ciclismo che a Santena vivrà la partenza della 14/a tappa, sette giorni dopo: "La Notte in Rosa sarà caratterizzata da punti musicali nelle diverse piazze di Santena, esposizione di biciclette d'epoca e dal mercatino nelle vie principali della città", continua Varrone -.

"Per Santena il mese di maggio sarà ricco di appuntamenti - sottolinea Paolo Romano, assessore alle politiche culturali ed eventi della Città - la tradizionale sagra incontrerà anche il Giro D'Italia che contribuirà a far conoscere a un ampio pubblico le bellezze del nostro territorio. Questo è un anno molto importante per il nostro Comune". Oltre a essere noto per l'Asparago del Pianalto, "il chierese-carmagnolese è un territorio ricco di eccellenze gastronomiche - ricorda Rosella Fogliato, assessore al Commercio di Santena - che attraverso il Distretto del Cibo, di cui siamo capofila, vogliamo valorizzare" (ANSA).