Borgosesia attiva fondo per cure a piccoli animali selvatici

(ANSA) - VERCELLI, 28 MAR - A Borgosesia (Vercelli) l'amministrazione comunale ha attivato un fondo ad hoc per intervenire su eventuali animali selvatici feriti: permetterà di pagare le prestazioni di una veterinaria che ha già seguito gratuitamente il Comune valsesiano in diverse emergenze, e che ora sarà a disposizione del municipio di Borgosesia per questo tipo di interventi.

"Molte volte - spiega Eleonora Guida, assessora comunale alla Protezione animali - veniamo contattati perché un cittadino si imbatte in un animale selvatico ferito a bordo strada: il Comune però non è competente per questo tipo di problemi. Ciononostante ho ritenuto doveroso trovare una soluzione alla questione, che a causa del ripopolamento faunistico dei nostri boschi si presenta sempre più spesso".

Chi ritroverà un animale ferito potrà rivolgersi alla polizia municipale di Borgosesia, che attiverà il servizio: la veterinaria interverrà per selvatici di piccola o media taglia, quindi per i caprioli, tassi, uccelli. Il problema dei selvatici di grossa taglia, ad esempio i cinghiali, "richiede invece l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri o polizia, che - conclude Guida - decideranno caso per caso come gestire la situazione, visto che è c'è l'emergenza legata alla Peste suina". (ANSA).