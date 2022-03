Stellantis: lettera delegati a Tavares, rilanciare Mirafiori

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - "Siamo fortemente preoccupati sul nostro futuro, sulle sorti di questo importante settore e per l'economia del nostro territorio che è trainata da quella dell'auto.Queste preoccupazioni ci spingono a pensare che Mirafiori debba essere rilanciata con forza". Lo scrivono i delegati e le delegato di Fim Fiom Uilm di Mirafiori in una lettera aperta all'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares e al presidente, John Elkann, che lunedì incontreranno a Torino il presidente della Regione Piemonte e il sindaco Stefano Lo Russo.

"Siamo consapevoli che i fasti del passato non torneremo più - dicono i delegati - ma siamo altrettanto consapevoli che servano ben altri volumi produttivi rispetto a quelli che abbiamo fatto negli ultimi anni per garantire la piena occupazione degli attuali addetti e per il rilancio dello stabilimento. Ecco perché c'è bisogno di incrementare i modelli di auto che produciamo per aumentare in modo significativo i volumi e dare così una missione a tutti i settori di Mirafiori compresi i 7 mila impiegati, ingegneri e tecnici che al suo interno lavorano. A Torino sono più di 120 anni che produciamo auto. Siamo bravi, abbiamo esperienza e competenza e siamo una delle poche città al mondo in cui sono presenti capacità e conoscenze trasversali per progettare e fabbricare auto di eccellenza di qualsiasi tipo di gamma. Avremmo quindi il piacere di incontrarla, anche perché dopo più di un anno dal suo insediamento, non abbiamo ancora avuto la possibilità di parlarci e confrontarci su questi importanti temi".

Lunedì la lettera sarà distribuita ai lavoratori e alle lavoratrici al cambio turno, alla porta 2 di Mirafiori. (ANSA).