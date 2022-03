Porta pastiglie di Subutex al fratello in carcere, arrestati

(ANSA) - BIELLA, 26 MAR - Va a trovare il fratello alla casa circondariale di via dei Tigli, a Biella, e in regalo gli porta quaranta pastiglie di Subutex, una sostanza proibita. Entrambi, originari dell'Astigiano, sono stati arrestati Durante il colloquio in carcere, gli agenti della polizia penitenziaria hanno notato uno strano atteggiamento e sono intervenuti. L'uomo recluso è stato trovato in possesso del pacco proibito, consegnatogli poco prima dal fratello. Accusati di spaccio di stupefacenti, il fratello visitatore è stato sottoposto all'obbligo di dimora, come richiesto della difesa.

(ANSA).