Pnrr: Lo Russo, valutare impatto sociale investimenti

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - E' necessario che i decisori comincino a valutare gli investimenti pubblici anche sotto il profilo del loro impatto sociale: lo ha sottolineato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, intervenuto oggi al convegno 'Torino social impact e l'ecosistema torinese dell'economia sociale' presso il Cottino Social Impact Campus del capoluogo piemontese.

"Il Pnrr - ha detto Lo Russo - apre una stagione diversa per gli investimenti a impatto nel nostro Paese. Introdurre il principio dell'impatto sociale nei processi di trasformazione di una città è un approccio culturale innovativo. Calare il modello impact sulle linee di utilizzo del Pnrr è la vera sfida in questa nuova stagione di investimenti pubblici. Non possiamo permetterci di non generare impatti sociali percepiti e reali e che siano duraturi nel tempo".

"Sicuramente - ha aggiunto - la città è un attivatore di processi economici, e crediamo che Torino Social Impact possa dare una mano e aiutarci a valutare quale sia l'impatto sociale delle trasformazioni urbane: è un orizzonte di lavoro molto concreto che farà la differenza nei prossimi anni". (ANSA).