Ucraina: nuovo centro accoglienza minori, 150 posti a Torino

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Si amplia la capacità di accoglienza piemontese dei bambini e dei ragazzi minorenni non accompagnati fuggiti dall'Ucraina, che presto potranno essere alloggiati nella Cascina Torta, struttura torinese completamente ristrutturata dalla cooperativa L'Angolo in grado di accogliere 120-150 persone. La struttura è a due piani, con stanze a uno o due letti e la possibilità di creare anche una cucina autonoma.

Saranno presenti una guardia notturna, un medico e un infermiere di origini ucraine.

"Sono felice - commenta l'assessore ai Bambini della Regione Piemonte, Chiara Caucino, che ha visitato oggi il sito - per la grande disponibilità offerta dalla cooperativa L'Angolo e da Pro Infanzia Derelicta. Nascerà quindi una sinergia fra la Regione e queste realtà e, non appena sbrigate le pratiche necessarie, siamo pronti a ospitare subito una quarantina di minori con 8 operatori. Il nostro obiettivo è rendere questa realtà, già eccellente, ancora più confacente alle esigenze del benessere dei minori".

Il punto su questa iniziativa è stato fatto oggi nella riunione del Coordinamento regionale per l'emergenza profughi, a cui hanno preso parte il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il console onorario dell'Ucraina a Torino Dario Arrigotti, con l'assessore alla Protezione civile e Gestione emergenza profughi ucraini Marco Gabusi e l'assessore ai Bambini Chiara Caucino. (ANSA).