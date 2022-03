Torino: 'Accademia Solidale', nuovo progetto Asili Notturni

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Gli Asili Notturni Umberto I di Torino arricchiscono la loro offerta con un nuovo tassello fondamentale, quello della formazione e del lavoro. Parte il 4 aprile, nell'ambito del Piano di Inclusione Sociale della Città, l'Accademia Solidale, con un primo corso di formazione per Store Manager dell'e-commerce per 16 persone appartenenti alle fasce deboli, in particolare giovani o persone rimaste senza occupazione a causa della pandemia.

Completamente gratuito, il corso durerà 600 ore, di cui 360 in aziende che, al termine, potrebbero decidere per l'assunzione. A questo primo corso ne seguiranno altri dedicati agli antichi mestieri del cibo. "Con questo progetto - sottolinea Sergio Rosso, presidente degli Asili Notturni - vogliamo supportare le persone a trovare o ritrovare la propria dignità tramite un diritto fondamentale, il lavoro. Siamo sempre attenti ai bisogni della gente per ridare dignità e speranza.

Fra i progetti futuri anche un nuovo spazio di housing sociale con 15 appartamenti".

"Gli Asili notturni danno un servizio impareggiabile alla città, si mette al centro al persona per aiutarla a ritrovare la sua dignità attraverso il lavoro", sottolinea l'assessore regionale al Bilancio, Andrea Tronzano, mentre per la collega alle Pari Opportunità, Chiara Caucino, "pensare ai giovani e alle persone in difficoltà e realizzare una misura così importante in un contesto difficile come quello attuale non è scontato". "Questo spazio - concludono gli assessori comunale al Welfare e al Lavoro, Jacopo Rosatelli e Gianna Pentenero - è la dimostrazione di cosa significa solidarietà, che non è carità ma emancipazione, il dovere pubblico e privato di mettere tutti nelle condizioni di poter vivere una vita libera e dignitosa".

(ANSA).